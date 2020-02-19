ДТП с пони и автомобилем попало на видео

В подмосковном городе Подольске произошло ДТП с участием пони и автомобиля. Информация об этом появилась на портале Podolsk.ru



Авария произошла в микрорайоне Климовск на перекрёстке Южного переулка и проспекте 50 лет Октября. Хозяйка пыталась остановить разогнавшееся животное, но сделать этого не смогла. В итоге пони ударился головой в поворачивающий автомобиль «Лада Ларгус».



К счастью, люди во время ДТП не пострадали. У пони глубокий порез, на машине осталась вмятина.



По информации ГИБДД, виновником аварии будет признан водитель автомобиля, не пропустивший гужевую повозку.

