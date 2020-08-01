Друг убитого рэпера Картрайта рассказал о странностях его жены

Друг погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта расскзаал об особенностях личности его супруги. Мужчина отметил, что у женщины имелись странности.

«Она (жена Картрайта) показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», – заявил друг убитого певца.

Он отметил, что женщина очень сильно была увлечена данной темой. Настолько, что даже успела повлиять на самого рэпера.

«Однажды я услышал знакомые термины от Саши (Картрайта), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», – сказал друг убитого.

По мнению мужчины, в случае с гибелью Картрайта наверняка присутствовали наркотики. Все могло произойти случайно, или же в деле присутствовал «какой-то ритуальный обряд».

Как сообщает РИА Новости, следователи уже предъявили жене Картрайта обвинение в убийстве мужа. Правоохранители полагают, что женщина совершила расправу с супругом «на почве личных неприязненных отношений». Способ совершения убийства пока что не установлен. Расследование продолжается.