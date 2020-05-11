Допившийся до белой горячки уголовник взорвал 19 человек

Газета «Московский Комсомолец» раскрыла детали трагедии, которая произошла вечером 10 мая в поселке Приэтокский в Ставропольском крае.
Сообщается, что 67-летний мужчина допился до белой горячки и ворвался в соседний двор. В этот момент учитель математики дома с гостями отмечала юбилей. Злоумышленник метнул им под ноги гранату.
Отмечается, что за столом находились 19 человек. В итоге 12 получили ранения. У людей сильно посечены ноги. Выяснилось, что мужчина судим за нелегальный оборот оружия и угрозу убийством. Про злоумышленника говорят: сильно пьющий, асоциальный элемент. Его старались обходить стороной
«И это неправда, что они шумели. Это был семейный праздник. Отмечали тихо. Все было прилично. Просто им не повезло с соседом», – рассказала местная жительница.
По словам очевидцев, сильно пьяному мужчине причудилось, что якобы парень коронавирусом заскочил к соседям. Это, вероятно, и стало причиной трагедии.
После задержания мужчина был не в состоянии внятно говорить, и едва держался на ногах. Откуда у него взялась ручная граната РГД-5, еще советского образца, сейчас разбираются следственные органы.
Фото — СК
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