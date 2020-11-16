Доктор Мясников назвал ошибки россиян при лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках, которые допускают люди, напуганные коронавирусом. Об этом сообщает anews.com

По словам медика, к нему уже поступили пациенты, начавшие колоть себе препарат Кликсан. Они переносили коронавирус в лёгкой форме, но из-за панических настроений решили применить это лекарство.

Кликсан – разновидность гепарина. Это мощный кроверазжижающий препарат. Самостоятельное, без наблюдения врача его применение может быть смертельно опасным.

Мясников рассказал, что у таких пациентов может быть кровоизлияние в мозг, а также сильное желудочно-кишечное кровотечение.

В телеграме медик описал случай. Он ездил с друзьями-врачами на рыбалку и все трое давали из лодки консультации своим пациентам.

– И прямо подхватываем друг у друга: «не принимайте антибиотики», «КТ вам сейчас не нужно», «не снижайте температуру, если она менее 38», «реально лекарств от коронавируса пока эффективных нет», – написал Мясников.

Медик заявляет, что в 90% случаев COVID похож на ОРЗ. И также как ОРЗ проходит сам. Другое дело, если наступили осложнения. Тогда уже необходимо специальное лечение обязательно под контролем специалистов.