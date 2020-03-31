Дмитрий Патрушев: Ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и ценами не вызывает опасений

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31 марта Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в режиме видеоконференции провел заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

Рязанскую область на заседании представили зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, руководители крупных пищевых предприятий.

В работе совещания также приняли участие представители Совета Федерации РФ, Генеральной прокуратуры, Минпромторга, Минтранса, Минтруда, ФАС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, руководители региональных органов АПК, сельхозорганизаций и торговых сетей, отраслевых союзов и ассоциаций.

В настоящее время, по словам Дмитрия Патрушева, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений. Для сохранения стабильности на продовольственном рынке нашей страны Минсельхоз России предусмотрел ряд дополнительных мер. В частности, разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур – соответствующим проектом постановления Правительства предусматривается квота в размере 7 млн. тонн на срок с 1 апреля по 30 июня текущего года. Кроме того, Министерство начало подготовку к проведению товарных интервенций в объеме 1 млн. тонн. Данные меры позволят гарантированно обеспечить необходимый объем зерна на пищевые и кормовые цели, снизить цены на зерно, а также не допустить скачка потребительских цен на продовольственные товары.

Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, ключевая и неизменная задача – обеспечивать население продукцией в необходимом объеме, дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную и в целом – сохранить непрерывность производственного цикла. «Должна быть обеспечена бесперебойная работа предприятий. От штатного функционирования отрасли в буквальном смысле зависит стабильность внутреннего продовольственного рынка», — заявил Министр.

Также, по словам главы Минсельхоза России, в регионах следует контролировать организацию работы «смежных» с АПК отраслей, связанных, в том числе, с упаковкой и логистикой товаров. Кроме того, необходимо проводить своевременную дезинфекцию предприятий АПК, обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками, антисептиками. Особо Дмитрий Патрушев подчеркнул недопустимость невыплаты заработной платы, от чего также зависит бесперебойность работы всей отрасли.

Как отметил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин: «Режим работы тружеников пищевых предприятий, ферм и теплиц Рязанской области не изменился, несмотря на объявленные выходные. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области выполняют все поступающие от торговых сетей заказы на поставку продуктов питания. При необходимости предприятия готовы увеличить объемы выпускаемой продукции».