Диетологи рассказали о полезных при похудении сладостях

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Диетологи назвали сладости, которые помогут похудеть. При этом специалисты отметили, что не стоит забывать об умеренном употреблении данных продуктов.

Эксперты призвали людей, желающих похудеть, употреблять фрукты, шоколад и яблочный пирог. Кроме того, медики отметили, что нужно уменьшить потребление сахара, но полный отказ от сладостей также губителен. Больше всего диетологи рекомендовали кушать шоколад с содержанием какао более 70%, пишет Медикфорум.

Также в когорту полезных сладостей включены финики, изюм, курагу и вишня. Данные продукты могут стабилизировать водный баланс и убрать тягу к сладкому, а также подарить много витаминов. Наконец, полезным назван смузи.