Деспот искромсал жену топором прямо в ТЦ среди бела дня под Петербургом

Сотрудник торгового центра во Всеволожске Ленобласти, где произошло жуткое убийство женщины, рассказал об отношениях жертвы и злоумышленника, пишет «МК».
Напомним, что 11 ноября 52-летний Сергей Шпак расстрелял из травматического пистолета и зарубил топором свою 36-летнюю жену Елену у нее на работе в ее салоне красоты.
«Ругаться муж приходил постоянно. Неадекват он, тут это все знают. Он приходил к ней на работу, орал, угрожал, говорил, что убьет», – отметил собеседник.
Мужчина также раскрыл детали расправы над несчастной женщиной.
«Он же сначала в жену два раза выстрелил, потом десять раз ударил топором. И после этого просто пошел домой пошел», – заявил он.