Депутат попался на краже продуктов в Углегорске

Депутат углегорского Собрания Иван Жила был пойман с поличным во время совершения кражи продуктов из магазина. Мужчина «прикарманил» в супермаркете «Русь» икру, шоколад, лимон.
Выяснилось, что депутат сделал это не в первый раз. Продавцам торговой точки удалось установить с помощью камер, что преступление было совершено не в один день, а недостача стала уже серьезной.
По факту произошедшего начато расследование. При этом приятелем Жилы является начальник углегроского ОМВД Виктор Уваров. По информации издания «Углегорские новости», дело может завершиться неожиданным финалом.
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