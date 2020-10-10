Дебошир грозил зарубить топором мать с пятью детьми

Возбуждено уголовное дело против жителя красноярского поселка Тасеево, который удерживал в заложниках женщину и ее пятерых детей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 25-летний мужчина пошел в дом к своей бывшей возлюбленной, с которой до этого состоял в гражданском браке. Злоумышленник забаррикадировал дом, поставил трехлетнего ребенка на стол, угрожая ему ножом. Другим детям женщины – от пяти лет до пяти месяцев.

На место происшествия прибыл участковый. Дебошир напал на правоохранителя, который получил ранение в ногу. Также злоумышленник повредил служебный автомобиль стража порядка.

Злоумышленник задержан, находившиеся в доме дети и их мать не пострадали. Его планируют заключить под стражу.