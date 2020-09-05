Дагестанца оштрафовали из-за избиения беркута на глазах у своего сына

В пятницу, 4 сентября, Следственный комитет РФ по Республике Дагестан сообщил, что мужчину, который избивал беркута на видео, оштрафовали на 120 000 рублей.

В марте 2020 года 43-летний житель села Икра Курахского района установил недалеко от своего земельного участка ловушку для беркутов. Стоит отметить, что охота на беркутов запрещена законом. Однако мужчина, при помощи домашней курицы, которая служила приманкой, отловил хищную птицу.

Ударив беркута металлической трубой по голове, злоумышленник передал орудие своего маленькому сыну, чтобы тот избил птицу. Все это мужчина снимал на камеру мобильного телефона, после чего видео появилось в социальных сетях.

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В качестве наказания за жестокое обращение с животными, в присутствии малолетнего с демонстрацией этого в Интернете, и за незаконную охоту на птиц, отлов которых запрещен законом, мужчина обязан заплатить штраф 120 000 рублей.Злоумышленник признал свою вину, а также из личных средств выпустил на плакатах социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.