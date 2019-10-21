Четверо получили повреждения после ДТП под Ярославлем

20 октября в Ярославском регионе случилась серьезная авария. В результате ДТП пострадали сразу 4 человека.

Сообщается, что ДТП произошло на 50-ом км трассы Ярославль — Углич. На территории Большесельского района области столкнулись Toyota Camry и KIA. Первым автомобилем управлял 55-летний мужчина, за рулем второй иномарки была 47-летняя автоледи. В результате удара корейская легковушка улетела с дорожного полотна в кювет, где перевернулась.

В итоге травмированными оказались все участники происшествия. Их было четыре человека: водитель Camry, автоледи из «корейца», 19-летняя девушка-пассажирка и 51-летний мужчина-пассажир, сообщает 76.ру.

Фото: УМВД по Ярославской области