Чеченец одним ударом убил мужчина на отдыхе в Крыму

Следователи предъявили обвинение 18-летнему жителю Чечни, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, пишет «РГ».

Сообщается, что инцидент произошел на 20 сентября в Симферополе около одного из кафе. Отдыхавший в Крыму 18-летний гость из Чечни нанес кулаком удар в голову 36-летнему местному жителю. Потерпевший упал и ударился затылком о бетон. Мужчине диагностировали черепно-мозговую травму, в результате он умер у себя дома.

Отметим, что нападавший сам явился в правоохранительные органы с повинной. Суд поместил его под домашний арест.