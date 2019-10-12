Бультерьер набросился на школьников на детской площадке в Нижневартовске: видео

В Нижневартовске агрессивная собака набросилась на школьниц, гулявших на территории детской площадки. Момент нападения бультерьера на детей попал в объектив одной из видеокамер.

На ролике, появившемся в Сети, можно увидеть, как озлобленная собака пробирается на территорию детской площадки, обнаружив лазейку в заборе. Пес начинает гоняться за испугавшимися детьми. Ему удается догнать и свалить с ног одну из школьниц. После чего собака вцепляется в волосы девочки и начинает таскать ее по земле. Чем бы закончился инцидент, неизвестно, если бы не учительница, которая отбила у бультерьера потерпевшую. Женщина, не побоявшись пса, стала отгонять его и сумела спасти школьницу.

Сообщается, что подвергнувшейся нападению девочке понадобилась помощь медиков. Владельца бультерьера уже нашли. Почему его домашнее животное оказалось на улице без присмотра – пока неясно. Версии разнятся. По одной из них, пес сбежал во время визита коммунальных служб. По другой – его выпустила гулять мать хозяина, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ