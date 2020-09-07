Большинство россиян не желает переехать в другую страну на ПМЖ

По данным ВЦИОМ, 82% россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства. Неприемлемым переезд считают люди старше 34 лет, а вот молодежь спокойнее относится с миграции.

Однако из 16% молодых людей, которые пожелали переехать в другую страну, только 11% серьезно настроились на переезд. При этом из них только небольшая часть предпринимает какие-то дополнительные действия для смены места жительства. Так, 29% учат язык, 21% консультируется с мигрантами, 16% собирают информацию о стране и столько же копят средства.

Основные причины переезда — более высокий уровень жизни за рубежом (так считает 50% опрошенных), неудовлетворенность политической властью (22%), законодательные аспекты (17%), стабильность и социальная защищенность (16%), уровень медицины (11%).

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Более половины опрошенных россиян считает, что переезд в другую страну — непатриотичный поступок.