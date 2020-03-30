Большинство новых заболевших в Москве – молодые люди от 18 до 40 лет

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В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе. 

Среди новых заболевших — 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

С 30 марта все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Такие же меры ввели в Подмосковье. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. 

Покидать квартиру можно будет в следующих случаях:

при обращении за экстренной (неотложной) медпомощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью

для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить

для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке

для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания)

если нужно вынести мусор

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