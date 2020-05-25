Блогер Диденко устроила вечеринку на самоизоляции

Блогер Екатерина Диденко, которая стала вдовой после вечеринки с сухим льдом, устроила вечеринку во время режима самоизоляции. Девушка рассказала о мероприятии в Инстаграме.
По словам Екатерины, празднество было ничем иным как проводами «старой» груди.
– Ко мне приехали в гости ребята — на проводы старых сисек. Завтра будем встречать новые, ура, – сказала она.
Позднее Диденко рассказала в сторис, что ей вставили в грудь импланты. Об этом пишет РЕН ТВ.
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