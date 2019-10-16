Банк « Открытие» в Смоленске провел первую конференцию по ВЭД

Банк «Открытие» при поддержке партнеров провел для региональных предпринимателей конференцию на тему: «Внешнеэкономическая деятельность Смоленской области: тенденции, риски и перспективные финансовые решения». Мероприятие открыла приветственными словами Ирина Кузьмина, управляющий банком « Открытие» в Смоленске. Модератором конференции выступила начальник управления Внешнеэкономической деятельности банка «Открытие» Нина Чаплинская.

В формате открытого диалога обсуждались актуальные вопросы валютного законодательства и валютного контроля, рассматривались сложные вопросы налогообложения и бухгалтерского учета валютных операций.

Для оптимизации деятельности участников внешнеэкономической деятельности Банком «Открытие» были предложены инновационные банковские продукты и технологии такие как SWIFT GPI – трекинг, позволяющий организациям в режиме реального времени контролировать свои трансграничные переводы. Также представлены новые возможности интернет-банка в виде эко-системы для ВЭД, облегчающий компаниям проводить и контролировать свои внешнеторговые операции в рамках каждого контракта в отдельности и осуществлять онлайн-покупку иностранной валюты по выбранному курсу без участия менеджера банка. Для участников ВЭД были предложены пути снижения валютных рисков, возникающие в ходе внешнеторговой деятельности, а также формы расчетов, гарантирующие 100-процентное исполнение своих обязательств сторонами внешнеторговой сделки.

О мероприятиях, проводимых в Смоленской области в рамках развития и поддержки экспортной деятельности организаций, рассказал Генеральный директор Центра поддержки экспорта Смоленской области Астапенков Максим Александрович, открыв для многих участников новые пути развития международный торговли.

В ходе конференции представители организаций активно подключались к диалогу, задавали актуальные вопросы, делились своим опытом.