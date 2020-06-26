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Новости мираПроисшествия

Авиадебошир задержан за отказ надеть маску

Алексей Агеев
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Авиадебошира задержали в аэропорту Платов на территории Ростова. Как сообщает РЕН ТВ, ЧП случилось перед на борту авиалайнера перед отправлением в столицу.

Один пассажир не хотел надевать медицинскую маску и оскорблял бортпроводников. В итоге были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчину, а затем забрали с борта.

Вылет воздушного судна задержался на час. По факту дебоша ведется разбирательство.

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