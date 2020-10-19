Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об аресте специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку.

Медик подозревается в совершении преступления по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Инцидент произошел днем 12 октября в деревне Большеорловское Нижегородской области. Сообщается, что 18-летний парень поругался с 63-летней бабушкой. В разгар ссоры он выстрелил в нее из ружья, а также открыл огонь по людям на остановке.

В результате погибли трое мужчин, еще трое пострадавших попали в больницу. Тело стрелка нашли в лесополосе, он покончил с собой.