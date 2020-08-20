Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Политик Алексей Навальный попал в реанимацию в Омске. По данным ТАСС, его состояние оценивается как тяжёлое.

Сообщаетися, что Навальный сейчас находится в токсикореанимации омской БСМП №1. По словам главврача больницы Александра Мураховского состояние пациента – тяжёлое.

Первой о случившемся в твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По её словам, Алексей стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Из-за ЧП самолёт экстренно посадили в Омске, политика на скорой увезли в больницу.

– У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, – написала Ярмыш.

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По предположению Киры, её начальника могли отравить. Единственное, что пил с утра Навальный – чай.

– Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, – сообщила Ярмыш.