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Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

7info
Алексей Навальный, фото: https://vk.com/navalny

Политик Алексей Навальный попал в реанимацию в Омске. По данным ТАСС, его состояние оценивается как тяжёлое. 

Сообщаетися, что Навальный сейчас находится в токсикореанимации омской БСМП №1. По словам главврача больницы Александра Мураховского состояние пациента – тяжёлое.

Первой о случившемся в твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По её словам, Алексей стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Из-за ЧП самолёт экстренно посадили в Омске, политика на скорой увезли в больницу. 

– У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, – написала Ярмыш. 

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По предположению Киры, её начальника могли отравить. Единственное, что пил с утра Навальный – чай. 

– Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, – сообщила Ярмыш. 

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