6 преимуществ создания магазина на маркетплейсе

Маркетплейс представляет собой онлайн-площадку, где разные предприниматели запускают собственные магазины. Считаю, что для большинства бизнесменов это самое удачное решение. Что может дать известный маркетплейс на старте бизнеса и для его развития? Как предпринимателю использовать эти преимущества максимально эффективно?

1. Быстрое и беспроблемное создание своего магазина

Такие онлайн-площадки идеально отвечают на вопрос как создать интернет-магазин. Уже со старта у вас будут посетители, поскольку на маркетплейс заходят сотни тысяч людей ежедневно. Вам удается избежать проблем с поиском разработчиков сайта, так как на маркетплейсе есть специальный конструктор, позволяющий выбрать желаемый дизайн и оформление. Помимо этого, вы избежите трудностей с SEO-продвижением и запуском рекламы. Ведь конструктор сайтов помогает создать собственный магазин максимально легко. Это похоже на аренду помещения в популярном торговом центре — вам не нужно вкладываться в строительство и ремонт, вы покупаете место, где уже есть свои клиенты и они также заходят и к вам. К тому же, даже максимальный пакет услуг на онлайн-площадке будет стоить дешевле, чем услуги сторонних подрядчиков по разработке сайта, дизайна, SEO и других аспектов. На Tiu.ru, например, можно разместиться на тестовый период — бесплатно – и оценить функционал интернет магазина, а также постоянную поддержку и консультации менеджера.

2. “Готовая” аудитория

У крупных маркетплейсов уже есть и обширная аудитория, и кредит доверия покупателей, потому создавая свой интернет-магазин на их базе вы также получите их клиентов. Взять к примеру крупнейший российский маркетплейс Tiu.ru: ежемесячно его посещает 16 млн. пользователей. Правильные настройки SEO, крупные рекламные кампании (не только интернет, но и внешняя, и телевидение) помогли сформулировать доверие покупателей, и оно автоматически распространяется на продавцов маркетплейса. А чтобы выйти в топ на самом маркетплейсе рекомендую присмотреться к рекламе ProSale. Она легко настраивается и практически сразу же дает результаты: ваши товары выводятся на первые позиции и вы отбиваете свои вложения.

3. Технические возможности

В эру мобильных технологий пользователи предпочитают совершать покупки со своих смартфонов. В России e-commerce компании получают 32% трафика с мобильных устройств, а в странах лидерах e-commerce, например в Японии — это 48%. И поскольку мы немного отстаем от мировых показателей, то количество пользователей мобильных устройств только будет расти. Именно поэтому у вас должна быть мобильная версия сайта или даже отдельное приложение.

Адаптировать сайт или делать приложение достаточно дорого и это не гарантирует того, что им будут пользоваться, в отличие от популярной и широко известной торговой площадки. К тому же на маркетплейсе можно бесплатно создать мобильную версию сайта. То есть, запуская свой бизнес на маркетплейсе вы будете доступны уже и с мобильного устройства, обеспечивая своим потенциальным клиентам необходимые удобства.

На маркетплейсте конструктор сайтов имеет удобное юзабилити и для продавцов. Разработчики постоянно внедряют разные фичи, которые значительно облегчают использование ресурса: массовый экспорт товаров, легко настраиваемые акции и распродажи, автоматическое изменение цены (например, при нестабильном курсе валют), интегрированные с “Личный кабинет” сервисы SMS- и e-mail-рассылок, комфортная работа с мобильного девайса и другие. Дизайнеры сайта отслеживают тренды и постоянно предлагают различные варианты организации и дизайна магазина. В то время как сторонний разработчик сделает для вас сайт один раз и затем забудет о вашем существовании.

4. Рейтинги и отзывы

Клиенты ориентируются не столько на известность бренда, сколько на товары с большим количеством позитивных отзывов. Многие сервисы, такие как Booking.com, Airbnb, Uber и другие, используют именно этот подход в привлечении новых потребителей. Маркетплейс способствует получению большего количества отзывов за счет трафика, а менеджеры обучают продавцов работе с негативом и негативными отзывами, чтобы в итоге даже они привлекали новых покупателей.

Клиент не в последнюю очередь ищет и качественный сервис: консультацию, выгодное предложение или бонусы, быструю доставку, статус постоянного клиента и другие. Улучшая свой подход к клиентам и сервис вы тем самым будете способствовать большему количеству позитивных отзывов и как результат — будете продвигаться в рейтинге маркетплейса.

5. Безопасность

Постоянные хакерские атаки или вредоносные обновления могут нанести непоправимый ущерб любому бизнесу. Маркетплейсы защищены от заражения извне. Данные по магазинам и товарам хранятся на защищенных серверах, а все обновления происходят “внутри” и автоматически появляются у всех пользователей — последним для этого не нужно ничего делать. Вся информация получает резервное копирование, так что даже в случае форс-мажора вы ее не потеряете.

6. Качество и доступность услуг по продвижению

Служба поддержки клиентов торговых площадок состоит из различных специалистов: SEO-шников, экспертов по контекстной рекламе, контент-менеджеров, маркетологов и других. Учитывая бэкграунд этих специалистов и опыт в e-commerce с большим количеством магазинов, их консультации имеют практическое значение. У вас не возникнет сложностей с подбором фотографий, описаниями товаров и другими первостепенными вопросами: эксперты маркетплейсов не только расскажут вам, как создать онлайн-магазин, где найти покупателей и как развиваться, но и помогут с решениями по наполнению сайта, дизайну и фотографиям, SEO-оптимизацией, работой с социальными сетями и рекламой. Более того, крупные онлайн-площадки регулярно проводят обучающие тренинги, чтобы все бизнесмены могли повысить знания в e-commerce.