6-летний ребенок погиб в ДТП в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на территории Татарстана. Сообщается, что ДТП случилось 5 октября на девятом километре автодороги Ромашкино – Куакбаш – Каркали.

Виновницей страшного столкновения стала 44-летняя автоледи. Она, управляя иномаркой KIA, стала обгонять другую машину и не рассчитала маневр и устроила лобовой удар. Ее авто врезалось в другую KIA. За рулем последней находился 26-летний автомобилист.

В итоге 6-летний ребенок, который был пассажиром одной из легковушек, получил смертельные травмы и умер на месте происшествия. Кроме того, пострадали оба водителя и 7-летний ребенок, сообщает Татар-Информ.