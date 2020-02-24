30 машин столкнулись на дороге в Башкирии

30 машин столкнулись на автомобильной дороге в Башкортостане. Причиной массовой аварии стала сильнейшая метель.

ЧП произошло 24 февраля на участке М5 «Урал» с 1429 по 1455 километры. Уточняется, что на трассе итого произошло около 10 аварий, в которых поучаствовали 30 автомобилей. Сперва друг в друга врезались четыре транспортных средства: Daewoo Matiz, VW Tiguan, Hundai Solaris и грузовик Scania. Позднее произошли другие столкновения.

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Последствия были засняты на видео. При просмотре можно заметить сильный снегопад, засыпанные осадками авто, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ