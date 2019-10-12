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15-летний парень умер после рвоты и укола в Приозерске

15-летний парень скончался в Ленинградской области. Трагедия случилась в Приозерском районе. О ЧП стало известно после того, как об этом рассказали работники скорой помощи.

Известно, что 11 октября в правоохранительные органы позвонил сотрудник скорой. Звонок поступил около 19:00. Медик сообщил, что в своей квартире в одной из домов по улице Ленина в Приозерске скончался 15-летний местный житель. Мальчик учился в одной из школ, был 9-классником. Позднее было установлено, что за 30 минут до смерти у юноши началась рвота. Врачи скорой экстренно прибыли на место ЧП и сделали несовершеннолетнему укол, а затем потерпевший умер.

Сообщается, что до незадолго до смерти парень был на стационарном лечении в Центральной больнице Приозерска. У него выявили подозрение на гастрит. Однако за неделю до смерти мальчик был выписан, потому что диагноз не подтвердился. Теперь по факту ЧП будут проводиться судмедэкспертиза и расследование, сообщает 47news.

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