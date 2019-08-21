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12-летняя девочка из Петербурга впала в кому после ЧП в Турции: ее руку засосало в трубу в бассейне

18 августа 12-летняя девочка из Северной столицы захлебнулась в бассейне отеля Sunhill в Бодруме (Турция). С того дня потерпевшая находится в коме. Врачи пытаются спасти несовершеннолетнюю.

Мама пострадавшей девочки рассказала о подробностях ЧП, произошедшего с ее дочкой. Женщина отметила, что первым девочку под водой увидел отец после того, как нырнул в воду.

«Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще 7 человек сломали трубу и вытащили её вместе с куском трубы на руке», – сообщила мама потерпевшей.

После инцидента 12-летняя петербурженка была срочно госпитализирована в медучреждение в Денизли. При этом в отеле все безразличны к ситуации: помощь не оказывали, сочувствия потерпевшим не было. К счастью, семье помогает туроператор, который предоставил жителям Северной столицы жилье поближе к больнице на пару дней. Остальное время им придется платить за проживание своими силами, сообщает Мегаполис.

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