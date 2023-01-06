Пятница, 6 января, 2023
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WarGonzo: Русская Армия прорвала оборону Соледара и взяла под контроль Бахмутское

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Фото: Минобороны РФ

Главная новость на бахмутском участке — Русская Армия прорвала оборону Соледара и взяла под контроль н. п. Бахмутское. Об этом утром 6 января сообщил военный проект WarGonzo.

По информации военкоров, российские войска из-за прорыва смогли продвинуться в сторону центра Соледара. Бойцы XDR «Вагнер» продвинулись в районе Клещеевки, атакуют позиции противника со стороны Опытного.

Информацию подтверждает военкор Евгений Поддубный.

— Нашим бойцам удалось прорвать оборону ВСУ в Соледаре и начать продвижение к центру города. По данным источников, владеющих ситуацией «на земле», противник оставляет позиции и отступает на север и северо-запад, — пишет он в телеграм-канале.

На северо-востоке наши вышли на важный участок рокады в донецкой Белогоровке.

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