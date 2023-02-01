Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времён ВОВ в Рязани

Сотрудники ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области осмотрели авиационный снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас нашёл местный житель в районе Южного промышленного узла.

Группа разминирования установила, что обнаруженный предмет – осколочно-фугасная авиабомба времён Великой Отечественной войны ОФАБ 250-270.

Маркировочных данных и взрывателей на боеприпасе не оказалось. На корпусе были следы сильной коррозии, хвостовое оперение было деформировано. Предмет опасности для транспортировки не представлял. Находку передали полицейским.

В Управлении Росгвардии по Рязанской области напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать и передвигать. Нужно немедленно обратиться в экстренные службы.