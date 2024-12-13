Выпускник и школьница встретились на вечере в школе и через 5 лет поженились

На вечере встречи выпускников могут зародиться не только воспоминания, но и любовь. Об этом свидетельствует история Ивана и Веры из Ряжска, рассказанная руководителем ГУ ЗАГС Рязанской области Еленой Сорокиной.

Пять лет назад Иван посетил вечер встречи в родной школе. На сцене выступала бойкая десятиклассница Вера. Однако Иван её не заметил — был погружён в телефон. Вера, не смутившись, отправила ему сообщение: «Что не смотришь? Я выступаю!» Это заставило Ивана поднять глаза, но, как оказалось, ненадолго.

Вера решила не останавливаться и вскоре написала Ивану ВКонтакте: «Дома скучно!» Иван отреагировал молниеносно — пригласил её на прогулку. Это стало началом их отношений.

Спустя несколько лет Иван понял: он готов создать семью. Серьёзно подготовился, заказал обручальное кольцо и тщательно продумал момент предложения. Однако курьер с коробочкой стал причиной импровизации. Вера первой перехватила долгожданную посылку и тут же обнаружила кольцо. «Вау! Коробочка! А что там? Кольцо!» — воскликнула она. Иван, растерявшись, произнёс: «Ну, выходи за меня».

Теперь пара официально стала семьёй.