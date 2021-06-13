Выпуск Череповецкого военного вуза прошел без начальника Генерального штаба

- Advertisement -

В Череповце прошла церемония выпуска молодых лейтенантов в военном вузе, которая второй раз стала закрытой, пишет портал «Город Че».

Сообщается, что ее провели на плацу университета. Такая же ситуация сложилась в прошлом году из-за начала пандемии.

Как пишет портал, ожидалось, что на 3-ю церемонию в Череповец может прибыть Герой России, начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов, однако этого не произошло.

По традиции в церемонии принял участие генерал-лейтенант Валерий Меньшиков, начальник службы главного управления Генштаба, сам когда-то закончивший этот вуз.