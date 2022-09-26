Понедельник, 26 сентября, 2022
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«Выглядит жутко»: назвал «сараем» офис семейного врача под Белгородом

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал строящийся офис семейного врача в микрорайоне Улитка, пишет Бел.Ру.

Губернатор считает, что объект по внешнему виду напоминает сарай.

«Мы не построим здание, которые мягко скажем, возврат в 1990-е годы? Я понимаю, что это модульное здание, но оно выглядит жутковато. Это сарай. А мы строим его в жилом корпусе», – возмутился Гладков.

По его словам, фасад здания рассмотрят на ближайшем заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе.

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