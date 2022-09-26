«Выглядит жутко»: назвал «сараем» офис семейного врача под Белгородом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал строящийся офис семейного врача в микрорайоне Улитка, пишет Бел.Ру.

Губернатор считает, что объект по внешнему виду напоминает сарай.

«Мы не построим здание, которые мягко скажем, возврат в 1990-е годы? Я понимаю, что это модульное здание, но оно выглядит жутковато. Это сарай. А мы строим его в жилом корпусе», – возмутился Гладков.