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Понедельник, 11 апреля, 2022

Выделенные полосы общественного транспорта появятся на 7 улицах Рязани

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Выделенные полосы общественного транспорта появятся на 7 улицах Рязани

7info

Администрация Рязани планирует сделать выделенные полосы для общественного транспорта на 7 улицах. Конкурсная документация по выбору подрядчика, обоснующего их введение, опубликована на сайте Госзакупок.

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Сделать выделенные полосы собираются на улицах: Новосёлов, Интернациональной, Соборной, Ленина, Первомайском проспекте, Московском шоссе, участке Ряжского шоссе в районе пересечения с Южной окружной дорогой.

Также фирма разработает предложения по изменению сети общественного транспорта, маршрутов, строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Максимальная цена контракта — 25 млн. руб. Выполнить его победитель обязан до 1 декабря 2022 года.

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