Репортер CNN Фредерик Плейтген снял сюжет на месте гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, американский журналист вместе с ВСУ вторгнулся в Курскую область и снимал провокационные репортажи из Суджи.

Авторов канала возмутило, что Плейтген обзывает Россию «оккупантом», но ему дают работать в Москве и показывают на ТВ.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошел утром во вторник. По данным СМИ, по делу задержаны два человека. Следствие считает, что к убийству Кириллова причастны спецслужбы Украины.