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ВТБ: в мае выдачи ипотеки в России составили рекордные 590 млрд рублей

7info

По оценке ВТБ, в мае банки выдали по ипотеке до 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Предыдущий пик продаж приходился на март  —  569 млрд рублей. Кроме того, нынешний результат на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года. Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста.

Для ВТБ май также оказался рекордным – в этот месяц банк оформил около 21,5 тысячи жилищных кредитов более чем на 106,5 млрд рублей. Всего по итогам пяти месяцев года порядка 85 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период прошлого года и на 6% – 2021 года.

Наибольшую активность традиционно проявляют заемщики, проживающие в Москве и области: в этом регионе в январе-мае ВТБ провел почти 17 тысяч сделок на 148,5 млрд рублей. На втором месте по объему продаж – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где ипотеку получили более 5,8 тыс. клиентов общим объемом 38 млрд рублей. Замыкают топ-5 регионов Краснодарский край (32,7 млрд), Республика Татарстан (18,6 млрд) и Новосибирская область (14,3 млрд).

На фоне ухода от «околонулевых программ» спрос заемщиков смещается в сторону вторичного жилья. Если в начале года в рамках стандартных программ, по которым клиенты приобретают в основном готовое жилье, ВТБ проводил порядка 48%  сделок, то к маю этот показатель вырос до 60%. Одновременно происходит снижение среднего размера жилищного кредита: с начала года среди заемщиков  банка он сократился почти на 8%, до 4,9 млн рублей.

«Несмотря на большое количество выходных дней и традиционное замедление деловой активности, в этом году май на ипотечном рынке оказался очень успешным. По нашей оценке, выдачи составили до 590 млрд рублей и оказались рекордными в истории жилищного кредитования России. Сегмент растет за счет перераспределения интереса заемщиков с первичного на вторичный рынок недвижимости, на фоне которого  снижается средний размер ипотечного кредита, а также значительного роста спроса на индивидуальное жилищное строительство», – прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

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