ВТБ в декабре выдал рекордный объем ипотеки в 2022 году

ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объём ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей. При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки.

Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные спецпредложения застройщиков и завершение прежних условий «Ипотеки с господдержкой-2020».

Кроме того, в декабре ВТБ расширил число офисов для оформления жилищных кредитов по субботам, а также продолжил улучшать свои цифровые сервисы для проведения сделок и упрощать пакет необходимых документов.

На данный момент заемщики ВТБ могут оформить жилищный кредит по ставке от 10,9% в рамках собственных программ банка, от 7,7% по «Ипотеке с господдержкой-2020» и от 5,7% — по семейной программе (в ДФО – от 4,7%). Рефинансирование ипотеки в ВТБ доступно под 10,9%.

ВТБ принимает заявки по обновленным условиям льготной ипотеки. За новогодние праздники банк оформил 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020» и около 200 заявок — по семейной ипотеке.