Татьяна Проводина

ВТБ нарастил выдачу ипотеки в Рязанской области на 116% в июле

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В июле банк ВТБ в Рязанской области оформил на 116% больше ипотечных сделок, чем в июне. Объем полученных жителями региона жилищных кредитов за месяц достиг 363 млн рублей.

По итогам января-июля ВТБ в Рязанской области выдал более 720 ипотечных займов на 1,9 млрд рублей. Около четверти сделок – на общую сумму 509,2 млн рублей – прошли на льготных условиях. Одновременно сохранился спрос и на «семейную ипотеку» от банка – жители оформили по данной программе 453,7 млн рублей.

Летом ВТБ перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк в регионе провел такие сделки на общую сумму 37,5 млн рублей. Таким образом, многие клиенты смогли снизить свою платежную нагрузку. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«Смягчение кредитно-денежной политики ожидаемо оказало позитивное влияние на рынок недвижимости – ставки стали более комфортными для покупателей, многие решили не откладывать приобретение жилья. Дополнительный стимул – программы господдержки, позволяющие купить просторную квартиру на подходящих условиях. Только в июле мы выдали льготных ипотечных займов на 75,6 млн рублей», – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

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