ВТБ Лизинг предлагает электромобили Evolute с выгодой до 1 300 000 млн рублей

ВТБ Лизинг предлагает электромобили Evolute 2022 года выпуска на специальных условиях. При оформлении в лизинг Evolute i-Pro (2,990 млн руб.) и Evolute i-Joy (3,490 млн руб.) на 5 лет с авансом 49% выгода для клиентов может составить 1,076 млн рублей* и 1,300 млн рублей* соответственно. Экономия формируется за счет скидки от производителя – 775 тыс. рублей и налоговых преференций для юридических лиц на общей системе налогообложения. Спецпредложение действует до 28 февраля 2023 года.

Evolute – первый российский бренд электромобилей. Авто не выбрасывает выхлопные газы, двигатель работает практически без шума.

Седан Evolute i-Pro мощностью 150 л.с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунд. Автомобиль, оснащенный батареей емкостью в 53 кВт⋅ч, заряжается за 36 минут, паспортный запас хода по циклу NEDC составляет 433 км.

Кроссовер Evolute i-Joy мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 195 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 8,9 секунд. Заряжается автомобиль за 30 минут при емкости батареи в 53 кВт⋅ч с запасом хода от одного заряда 407 км по циклу NEDC.

Подать заявку на лизинг автомобилей Evolute с выгодой до 1 300 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* — расчеты являются предварительными, предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435, ст. 437. ГК РФ) и не влечет за собой обязательств по заключению договора на указанных условиях