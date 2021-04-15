Вслед за Моргенштерном: рекордные 666, 777 и 888 тысяч рублей на «День заботы»

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14 апреля адвокат Эдуард Сыртланов от себя и сотрудников наркологического центра EvaMed принес в благотворительный фонд «Наши дети» 777 777 рублей. А компания «NL International» перевела 888 888 рублей. Ранее рэп-исполнитель Моргенштерн сделал самое крупное в истории акции пожертвование в размере 666 666 рублей.

В минувшие выходные в рамках онлайн-акции «День заботы» известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн сделал пожертвование в размере 666 666 рублей. В ответ на благородный поступок артиста 14 апреля в благотворительный фонд «Наши дети» обратился адвокат Эдуард Сыртланов, чтобы лично передать пожертвование в размере 777 777 рублей, собранное совместно с реабилитационным наркологическим центром EvaMed. Следом перевод на счет акции в размере 888 888 рублей совершила компания «NL International».

«Мы очень благодарны нашему постоянному партнеру – компании «NL International», которая в очередной раз не оставила нас в трудной ситуации и сделала пожертвование в пользу проекта «Наставничество». Почему такая сумма? Да потому что их вера в то, что мы можем изменить мир к лучшему, бесконечна», – комментирует Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».

Несмотря на крупные переводы, основную роль в общей сумме играют микропожертвования. Шесть лет назад акция начиналась с пожертвования в 150 рублей – стоимости чашки кофе. А в этом году самые популярные размеры переводов – 300 и 1000 рублей. На первом месте по сумме пожертвований города Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Екатеринбург.

«Я всегда верила и буду продолжать верить в людей. Эта ситуация – очередное тому доказательство. Очень рада, что поступок Алишера не только вызвал желание написать колкий комментарий в социальных сетях, но и вдохновил других на помощь детям-сиротам. Цифры – это всего лишь цифры. Намного важнее поступки, которые мы совершаем», – сказала директор фонда «Наши дети» Ольга Власова.

Напомним, что все собранные в рамках акции «День заботы» деньги пойдут на реализацию проекта «Наставничество» в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Иванове, Нижнем Новгороде, Иркутске, Кирове, Оренбурге, Чите, Красноярске, Перми, Томске, Калининграде, Рязани и еще 6 новых регионах. Официальный сайт акции – деньзаботы.рф.