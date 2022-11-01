Все массовые социально значимые услуги в Рязанской области из регионального перечня переведены в электронный формат

Минцифры Рязанской области сообщает, что в регионе 100% массовых социально значимых услуг из регионального перечня переведены в электронный формат.

31 октября глава областного минцифры Андрей Ульянов участвовал в совещании с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Обсудили среди прочего перевод массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронный формат.

Замминистра цифрового развития Олег Качанов рассказал о процессе оцифровки федеральных и региональных МСЗУ. На сегодняшний день 182 услуги переведены в электронный формат, ещё 29 МСЗУ находятся в работе.

В докладе Рязанская область отмечена как один из регионов, где работа по оцифровке региональных услуг выполнена на 100%.

К региональным МСЗУ относятся, в частности, назначение выплат на детей, запись в кружки и секции, установление статуса многодетной семьи, лицензирование отдельных видов деятельности.

Для всех этих услуг можно подать заявление на Госуслугах в электронном виде.

Перечень МСЗУ в Рязанской области включает 86 услуг. Президент РФ поручил перевести в электронный формат МСЗУ до 1 января 2023 года.

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