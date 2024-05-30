ВС РФ вновь ударили по порту Ильичевск и аэродрому Староконстантинов

В ночь на 30 мая российская авиация вновь нанесла серию ударов по военным объектам на Украине. Киев традиционно рапортует об «успешной работе ПВО», однако сообщения о взрывах поступали из разных регионов страны. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Второй раз за двое суток под удар попал порт Ильичевск в Одесской области, куда, предположительно, прибыла партия западного вооружения. Местные жители сообщали о мощных взрывах и бессонной ночи. Напомним, что накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в этом порту склада морских дронов.

Еще более массированному обстрелу подвергся аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, который, по некоторым данным, Украина готовит для приёма самолетов F-16. Военный обозреватель Сергей Лебедев сообщает о как минимум пяти ракетных ударах, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Целью атаки стали склады топлива, боеприпасов, а также ангары для самолетов.

Сообщается, что один из ударов пришёлся по военным складам в микрорайоне «Вокзал-2». «После взрывов в сторону микрорайона проследовало не менее семи машин скорой помощи», — пишет Лебедев.

По информации украинских СМИ, в ходе ночной атаки было выпущено 11 крылатых ракет, 8 зенитных ракет и 32 беспилотника. Воздушная тревога объявлялась в девяти областях Украины.