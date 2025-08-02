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Происшествия

Вражеские БПЛА сбиты в Рязанской области, обломки попали на предприятие

Анастасия Мериакри

Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области в субботу, 2 августа, сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

По сведениям Минобороны России, над Рязанской областью ночью сбили 11 украинских беспилотников. Над территорией России — 112.

«Напоминаю, что фото- и видеоматериалы о последствиях атак помогают врагу, поэтому выкладывать такие материалы с места происшествия нельзя. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — отметил глава региона.

Если вы увидели обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Телефон служб экстренного реагирования — 112.

Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Рязани и области объявили 2 августа в 6:01. Сообщение появилось в приложение МЧС России.

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