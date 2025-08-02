Ночью над Рязанской областью сбито 11 украинских беспилотников

Над Рязанской областью в ночь с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего на территории России за этот промежуток времени сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них над Ростовской областью 34, над Краснодарским краем — 31. В Воронежской области уничтожено 12 БПЛА, в Самарской области — 5 БПЛА, Пензенской области, Белгородской — 2, 1 БПЛА — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Над акваториями Азовского и Черного морей сбито 11 беспилотников.

Напомним, в результате ночной атаки на Рязанскую область обломки украинских беспилотников попали на территорию предприятия. Жертв и повреждений жилых домов нет.