Врачи в Рязани спасли беременную женщину с серьёзным заболеванием сердца

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли беременную женщину с серьёзным заболеванием сердца.

Впервые 29-летняя жительница Рязанского района стала мамой 9 лет назад — у неё родилась двойня. Новую беременность осложнили серьёзные заболевания. Женщине диагностировали выраженный пролапс митрального клапана, а также ревматоидный артрит.

На 34-ой неделе беременности женщина почувствовала боль за грудиной и в пояснице, онемение правой руки и правой ноги. Её госпитализировали в Перинатальный центр, затем – в кардиодспансер – с подозрением на расслоение восходящего отдела аорты.

Заведующий кардиологическим отделением №5 Сергей Загородний отметил, что это жизнеугрожающее заболевание. Женщину сразу направили в реанимацию. Томография подтвердила диагноз.

В кардиодиспансере пациентка провела около 5 часов, затем была направлена в ближайшую федеральную клинику в Люберцах – ГКБ N15 имени Филатова. В Рязанский кардиодиспансер пациентка поступила в обеденное время. А в 23:55 этого же дня родился мальчик. Затем женщине провели протезирование восходящего грудного отдела аорты. Операция была очень тяжёлой, но завершилась успешно.

Рязанка вместе с ребёнком провели в подмосковной клинике около трёх недель, затем вернулась в Рязанский кардиодиспансер. В течение 10 дней она проходила реабилитацию. Выписали женщину в стабильном состоянии.