Врачи Рязанской ОКБ развеяли миф о рыжеволосых пациентах

В Рязанской областной клинической больнице к каждому пациенту подбирают индивидуальный подход. Сегодня специалисты ответили на популярный вопрос: правда ли, что людям с рыжими волосами сложнее переносить наркоз?

Как рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Мария Евсюкова, исследования показывают, что у рыжеволосых людей действительно может быть изменённая реакция на анестезию. Это связано с мутацией в гене MC1R, который влияет не только на цвет волос, но и на восприятие боли.

В 2004 году учёные из Университета Луисвилля (США) выяснили, что рыжеволосым пациентам требуется на 20% больше пропофола — препарата для общего наркоза.

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Другое исследование показало, что местная анестезия (например, у стоматолога) может действовать слабее.

Если у вас рыжие волосы, обязательно предупредите анестезиолога перед операцией. Современная медицина знает об этих особенностях и подбирает правильные дозировки, говорится в сообщении на странице ОКБ ВКонтакте.

Миф о том, что «рыжих не берёт наркоз», частично основан на правде, но современная анестезиология успешно учитывает эти особенности. Бояться наркоза не стоит!