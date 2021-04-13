Врач рассказала, как пережить сезон аллергий

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Заведующая первого поликлинического отделения Рязанского кожвендиспансера Татьяна Комарова рассказала, что делать в период аллергии.

Вот какие советы дала специалист.

Дома окна не открывать, пользоваться кондиционером, одежду после улицы стирать, принимать душ. Одежду на открытом балконе не сушить.

После дождя сразу не выходить на улицу, так как образуется взвесь из пыльцы и воды, которая может ухудшить самочувствие, надо подождать 1,5-2 часа.

Не рекомендовано проведение плановых операций, вакцинаций в сезон активных симптомов во время пыления.

Если есть возможность, можно уехать на время в другую климатическую зону.

Обязательной диеты нет, если у вас нет пищевой перекрестной аллергии, есть можно все без ограничений.

При приступах удушья немедленно обратиться к специалисту.

Назначение лечения после консультации у специалиста.

Начать диагностику аллергии следует с консультации специалиста, который подберет подходящий метод аллергообследования именно для вас. На этом можно было бы и закончить, потому что стратегия диагностики и лечения разрабатывается индивидуально после очного приема, в зависимости от клинической картины и истории болезни конкретного пациента. Но мы отметим, какие инструменты могут быть использованы, какие вопросы можно дополнительно задать врачу и на что следует обратить внимание.

На чем надо сделать акцент на приеме у специалиста?

Зависит от характера аллергологического заболевания. Если это пищевая аллергия, необходимо вспомнить все продукты, на которые когда-либо возникала аллергическая реакция, какая это была реакция местная или же затрагивала несколько систем органов, как быстро она развивалась с момента употребления продукта. Кожные реакции лучше фотографировать на случай, если они пройдут к моменту приема. И обязательно уточнить локализацию. Необходимо знать препараты, какие вы принимали и принимаете сейчас. Важно знать о наличии других, в том числе аллергологических заболеваний у вас и близких родственников. Если проявления носят сезонный характер, обязательно расскажите об этом врачу, а также поставьте специалиста в известность и об условии проживания(городская квартира. Частный дом, наличие плесени, тараканов и пр.).если это респираторные симптомы – расскажите, как часто они Вас беспокоят и влияют на вашу жизнь.

Какие существуют алгоритмы диагностики?

Ранее в качестве скрининга использовалось определение уровня общего IgE , однако в настоящее время такое применение этого анализа не рекомендовано. Дело в том. Что не всегда аллергическое заболевание сопровождается повышением общего IgE, и наоборот – высокий уровень общего IgE присущ и многим другим состояниям (атопическому дерматиту, паразитарным инфекциям, некоторым заболеваниям крови и т.д.).

Анализ крови на специфические IgE антитела к аллергенам;

Кожные прик-тесты;

Чего позволит достичь лабораторная диагностика аллергии:

— снизить воздействие аллергена

— уменьшить воспаление

— уменьшить выраженность симптомов

— уменьшить потребность в медикаментозном лечении

— повысить качество жизни пациента

Кому будет полезна диагностика:

— пациентам с повторяющимися или постоянными аллергоподобными симптомами, в том числе:

Заложенный нос или насморк; воспаление слизистой оболочки носа; слезотечение и зуд глаз; кашель; затрудненное дыхание, сухость кожи, зуд, высыпания.

Данные обследования необходимы для подтверждения, для назначения оптимального лечения и направления к соответствующему специалисту: аллергологу-иммунологу.