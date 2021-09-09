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Четверг, 9 сентября, 2021
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Врач рассказал об опасности бабьего лета

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Врач рассказал об опасности бабьего лета

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По прогнозу синоптиков, в середине сентября в центральной России наступит бабье лето. Об опасности кратковременного осеннего потепления рассказала главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Потепление осенью может привести к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Этому способствуют холодные дожди и перепады температуры в течение дня.

Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций, – пояснила врач-терапевт.

Одной из главных опасностей переохлаждения является спазм сосудов. Именно он делает человека восприимчивым к болезням.

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