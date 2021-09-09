Врач рассказал об опасности бабьего лета

По прогнозу синоптиков, в середине сентября в центральной России наступит бабье лето. Об опасности кратковременного осеннего потепления рассказала главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Потепление осенью может привести к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний. Этому способствуют холодные дожди и перепады температуры в течение дня.

Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций, – пояснила врач-терапевт.

Одной из главных опасностей переохлаждения является спазм сосудов. Именно он делает человека восприимчивым к болезням.