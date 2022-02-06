Врач рассказал, как правильно питаться при заражении омикроном

Фастфуд, промышленные сладости, заменители сахара в рационе становятся препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом коронавируса «омикрон». Об этом РИА Новости рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Врач заявил, что многие сейчас питаются фастфудом, который ослабляет иммунитет. Например, картофель фри, промышленный майонез с уксусом, покупные торты, пирожные, конфеты.

Чудаков отметил, что мнение о полезности фруктозы ошибочное. На самом деле продукты с её содержанием дают провоспалительный эффект, вызывают инсулинорезистентность.

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Соки, особенно свежевыжатые, также не всегда полезны. Лучше есть фрукты, делать смузи. Если же пьёте сок, отдайте предпочтение овощному. Туда стоит добавить зелень. В крайнем случае, пейте сок из кисло-сладких фруктов.

Из рациона желательно исключить жаренное, особенно во фритюре. Самый безопасный способ приготовления красного мяса — варка или тушение. Допустимо готовить на мангале, но мясо, овощи должны обрабатываться горячим воздухом, а не огнём.

— Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи — они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, — рассказал врач.

Полезна куркума, но эту специю нельзя добавлять в пищу при гастрите, воспалении кишечника.

Лук и чеснок лучше есть курсами — по три дня с семидневным перерывом, а не как постоянный продукт.

Овсянка полезна, но ежедневное употребление такой каши может сделать её провоспалительным продуктом. Чередуйте употребление с рисом, гречкой, перловкой.