Врач Павлова объяснила, почему не стоит есть шашлык с водкой

Сочетание шашлыка с водкой увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По её словам, алкоголь провоцирует переедание, негативно влияет на работу внутренних органов.

Шашлык в сочетании с водкой особенно сильно нагружает пищеварительную систему. Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать развитие зависимости, вызвать нарушения в работе органов.

«С одной стороны, почему бы не позволить себе праздник, если душа просит, с другой — такой праздник может обернуться серьёзными последствиями для организма. Водка — крепкий алкоголь. Даже минимальные объёмы — 20–30 граммов — могут привести к формированию зависимости, что в дальнейшем затрагивает все органы и системы. Более того, водка — калорийный продукт, который не насыщает организм, так как не содержит питательных веществ, а лишь разжигает аппетит», — пояснила Павлова.

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Шашлык — тяжёлая пища, а в сочетании с алкоголем он создаёт двойную нагрузку на пищеварение. Особенно страдают желудок и поджелудочная железа.

«В сочетании с алкоголем человек может съесть значительно больше, чем обычно. Сам по себе шашлык уже представляет нагрузку на организм, а в чрезмерных количествах усиливает её ещё больше. Переедание создаёт дополнительное давление на желудок и поджелудочную железу, ведь организму нужно переработать и усвоить большое количество калорийной пищи. Избежать негативных последствий можно, лишь соблюдая чувство меры и обязательно добавляя в рацион овощи, чтобы не переедать», — резюмировала Павлова.

Если коротко:

Сочетание шашлыка с водкой значительно увеличивает нагрузку на пищеварительную систему, провоцируя переедание, развитие зависимости и проблемы с внутренними органами. Чтобы снизить риск, важно соблюдать меру и дополнять рацион овощами.