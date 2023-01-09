Врач из Рязани назвала один из факторов развития заболеваний и смерти человека

Недостаточная физическая активность или гиподинамия, как ее называют в медицине, стоит на четвертом месте среди причин смертности, уступая только гипертонии, курению и повышенному содержанию глюкозы в крови. По данным ВОЗ, от недостатка физической активности ежегодно умирает 3,2 млн человек, а за последние 100 лет люди стали двигаться на 96% меньше. Эксперты ВОЗ без преувеличения называют недостаток физической активности – новой эпидемией, угрожающей будущему человечества. Подробнее о проблеме рассказала Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева.

Исследованиями доказано преимущества активного образа жизни. Физическая активность снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в любом возрасте.

Регулярные физические тренировки полезны как для профилактики повышения артериального давления, так и при лечении артериальной гипертонии. У нетренированных лиц с нормальным АД, ведущих малоподвижный образ жизни, риск развития артериальной гипертонии на 20-50% выше, чем у тех, которые ведут более подвижный образ жизни. Между тем, физические тренировки, даже если они носят умеренный характер, могут снизить артериальное давление на 5-10 мм рт. ст. Регулярная физическая активность приводит к длительному гипотензивному эффекту. И, напротив, увеличение давления на каждые 10 мм рт. ст. повышает на 30% риск инсульта и на 25% — инфаркта. После физической активности давление снижается, лучше начинает работать внутренняя оболочка артерий – эндотелий. Это происходит за счет притекающей к ней крови, богатой кислородом, и за счет механической «тренировки».

Способствуют снижению артериального давления преимущественно аэробные упражнения невысокой интенсивности. Быстрая ходьба, плавание в течение 30 минут несколько раз в неделю, более предпочтительны, чем интенсивные формы нагрузок, например, бег.

Низкая физическая активность или ее отсутствие повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа. Регулярная физическая активность способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови, при этом положительно влияя на показатели липидов в крови. В результате тренировок увеличивается концентрация белка и инсулиновых рецепторов в мышцах и эффективность всасывания глюкозы повышается. Иногда достаточно только правильного питания и умеренной физической нагрузки без сахароснижающих препаратов, чтобы держать уровень глюкозы под контролем.

Кроме того, активная физическая нагрузка (быстрая ходьба, бег, плавание, подвижные игры, езда на велосипеде, катание на коньках, лыжах и т.д.) в течение не менее 30 минут в день нормализует обмен веществ, массу тела, улучшает настроение, способствует в борьбе со стрессом, депрессией, улучшает кровообращение и нормализует активность иммунитета. Адекватные физические нагрузки позволяют снизить риск развития рака толстой кишки, рака матки и молочных желез.

Физическая активность не только сохраняет здоровье, продлевает жизнь, но и оказывает положительное влияние на интеллект. Те, кто регулярно занимается, реже страдают от дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера.

Никогда не поздно начать двигаться. Умеренная физическая нагрузка принесет пользу человеку, который просидел всю жизнь в офисе или пролежал на диване дома. Состояние здоровья можно значительно улучшить, если начать заниматься регулярно.