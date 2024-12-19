Метеозависимым людям непросто справляться с «погодными качелями». Рекомендации о том, как пережить резкие изменения погоды, в интервью радио Sputnik дал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Температурные скачки и их влияние на здоровье

В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются резкие температурные перепады: за двое суток температура опустится до -15…-19°C, а затем снова поднимется до 0°C. Такие изменения климата заметно сказываются на самочувствии. По словам Романа Горенкова, резкие колебания температуры, давления и влажности особенно сильно влияют на людей с метеозависимостью.

«Все эти погодные скачки отражаются на здоровье, особенно у метеозависимых людей. Они могут вызывать повышение или снижение артериального давления, снижение работоспособности, усталость и обострение хронических заболеваний. Больше всего это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнил он.

Как минимизировать влияние погоды?

Универсального способа, чтобы избежать негативного влияния погоды, нет, отметил специалист. Однако есть определённые меры предосторожности, которые помогут улучшить самочувствие.

Контроль здоровья.

Метеозависимым людям важно следить за своим состоянием и регулярно измерять артериальное давление. При необходимости следует корректировать приём лекарств.

«Людям с ишемической болезнью сердца не рекомендуется выходить на улицу в холодную и ветреную погоду. Резкий перепад температуры между помещением и улицей может вызвать спазм коронарных артерий и стать причиной приступа», — предупреждает Горенков.

Умеренные физические нагрузки.

Несмотря на погодные качели, физическая активность необходима, хотя её интенсивность нужно подбирать в зависимости от состояния здоровья.

«Физическая нагрузка должна быть обязательно, но умеренной. Если вы чувствуете себя плохо, можно снизить её интенсивность, но полностью исключать активность нельзя. Она помогает организму лучше адаптироваться к изменениям погоды. Для пожилых людей рекомендуется не менее 150 минут физической активности в неделю, а для людей среднего возраста — около 300 минут. Однако ориентируйтесь на своё самочувствие», — советует эксперт.

Питание и кофе.

Роман Горенков не рекомендует метеозависимым людям изнуряющие диеты, а также злоупотребление алкоголем.

«Переедать и злоупотреблять алкоголем не стоит. При употреблении алкоголя чувствительность к холоду снижается, что может привести к переохлаждению. Кофе, напротив, в умеренных количествах может быть полезен, особенно при пониженном давлении. Но не более двух чашек в день, так как избыток кофеина истощает нервную систему и ресурсы организма», — пояснил он.

Погодные качели могут оказывать серьёзное влияние на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Основные советы специалистов — это регулярный контроль за состоянием здоровья, умеренная физическая активность, соблюдение режима питания и осторожное отношение к стимуляторам, таким как кофе и алкоголь.