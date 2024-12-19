Метеозависимым людям непросто справляться с «погодными качелями». Рекомендации о том, как пережить резкие изменения погоды, в интервью радио Sputnik дал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.
Температурные скачки и их влияние на здоровье
В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются резкие температурные перепады: за двое суток температура опустится до -15…-19°C, а затем снова поднимется до 0°C. Такие изменения климата заметно сказываются на самочувствии. По словам Романа Горенкова, резкие колебания температуры, давления и влажности особенно сильно влияют на людей с метеозависимостью.
Как минимизировать влияние погоды?
Универсального способа, чтобы избежать негативного влияния погоды, нет, отметил специалист. Однако есть определённые меры предосторожности, которые помогут улучшить самочувствие.
- Контроль здоровья.
Метеозависимым людям важно следить за своим состоянием и регулярно измерять артериальное давление. При необходимости следует корректировать приём лекарств.
- Умеренные физические нагрузки.
Несмотря на погодные качели, физическая активность необходима, хотя её интенсивность нужно подбирать в зависимости от состояния здоровья.
- Питание и кофе.
Роман Горенков не рекомендует метеозависимым людям изнуряющие диеты, а также злоупотребление алкоголем.
Погодные качели могут оказывать серьёзное влияние на здоровье, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Основные советы специалистов — это регулярный контроль за состоянием здоровья, умеренная физическая активность, соблюдение режима питания и осторожное отношение к стимуляторам, таким как кофе и алкоголь.