Врач Бережанский раскрыл опасности увлечения школьников «нюхалками»

Новое увлечение школьников — так называемые «нюхалки» — вызывает серьезные опасения у врачей и педагогов. Эти ароматические ингаляторы, которые дети покупают на маркетплейсах или в магазинах, кажутся безобидными на первый взгляд, но их влияние на организм до конца не изучено. Ингаляторы привлекают подростков яркими ароматами и мгновенным эффектом, который напоминает ощущения от вейпов, только без дыма. Некоторые родители, не подозревая о рисках, даже сами приобретают их для своих детей, пишет aif.ru.

Продавцы заявляют, что в составе «нюхалок» содержатся эфирные масла и другие вещества, якобы полезные для бодрости и снятия заложенности носа. Их можно сравнить с популярным в советское время бальзамом «Звездочка». Но эксперты предупреждают: состав таких продуктов редко проверяется и может включать опасные химические соединения. Стоимость ингаляторов — до 500 рублей, что делает их доступными для детей.

Чем это опасно?

Влияние на организм. По словам врача-педиатра Павла Бережанского, вещества из ингаляторов быстро попадают в кровь через слизистую носа, что особенно опасно для детей из-за активного кровоснабжения дыхательных путей. Это может нарушить работу иммунных клеток и привести к серьезным последствиям, включая онкологические заболевания. Риск аллергии. У детей с предрасположенностью к аллергии такие ингаляторы могут вызвать отек дыхательных путей и даже анафилактический шок, который может стать причиной летального исхода. Воздействие на нервную систему. Химические компоненты раздражают нервные окончания в слизистой, влияя на работу центральной и вегетативной нервной систем. У подростков, чей организм еще не сформирован, такие вмешательства могут нарушить баланс и привести к проблемам с внутренними органами. Риск зависимости. Подростки быстро привыкают к «нюхалкам», постепенно увеличивая частоту использования. Это не только усиливает воздействие вредных веществ, но и вызывает изменения на слизистой оболочке.

Мода на такие ингаляторы в школах объясняется их доступностью и эффектом «как у всех». Подросткам проще купить «нюхалку», чем вейп или энергетик. А желание не отставать от сверстников часто перевешивает рациональные доводы.

Что делать родителям?

Если ребенок просит купить ароматический ингалятор, уверяя в его безопасности, важно не поддаваться на уговоры. Объясните ему потенциальные риски и почему лучше отказаться от сомнительного тренда. Важно помнить, что безопасность этих устройств лишь кажущаяся, а последствия их использования могут быть крайне серьезными.